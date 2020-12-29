Мадуро заявил о готовности Колумбии снова напасть на Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в Колумбии готовят новое нападение на венесуэльских военных. Выступление политика транслировалось в Twitter.
Он добавил, что подготовку наемников, которые планируют совершить нападение, финансирует лично президент Колумбии Иван Дуке. Ранее президент Венесуэлы сообщил, что в день парламентских выборов 6 декабря на него готовилось покушение.
Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль в мае сообщил, что власти смогли предотвратить вторжение колумбийских боевиков, собиравшихся убить Мадуро и осуществить гражданский переворот.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru