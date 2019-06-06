Лавров рассказал о предложении США провести повторный референдум по Крыму

Бывший американский госсекретарь Джон Керри хотел, чтобы Москва провела повторное голосование по вопросу присоединения Крыма к России. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК. По его словам, Керри обратился к нему с таким предложением в апреле 2014 года. По мнению госсекретаря, повторить голосование следовало «для порядка».

«С какой стати? Если вам всё понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится», — цитируют «Известия» Лаврова.

Референдум по поводу вхождения Крыма в состав России состоялся 16 марта 2014 года, отмечают argumenti.ru. Большинство жителей полуострова - 96,77% - проголосовали за возвращение в состав России.

Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН заявил, что Украина вернёт Крым, если станет частью России.







