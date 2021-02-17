Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву в течение пяти лет
Российский исполнитель Филипп Киркоров обжаловал в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву в течение пяти лет, передает ТАСС.
Жалоба поступила в понедельник, ее рассмотрят в рабочем порядке.
Ранее МВД Литвы сообщило, что с 19 января 2021 года и сроком на пять лет российский эстрадный исполнитель попадает в список нежелательных лиц в стране. Официальный Вильнюс свое решение обосновал тем, что во время своих неоднократных посещений Крыма певец «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».
В конце января Киркоров обещал судиться в европейских инстанциях из-за запрета на въезд в Литву, о том же говорил его адвокат Александр Добровинский.
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