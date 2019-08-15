Канадские СМИ обеспокоились судьбой российских ракет после Путина

Мировые СМИ продолжают обсуждать взрыв на военном полигоне под Северодвинском 8 августа, в результате которого погибли пять атомщиков. Хотя этому нет официального подтверждения со стороны России, в западных СМИ уже официальной стала версия о том, что ЧП было связано с ракетой с ядерной энергетической остановкой «Буревестник», или же Sky Fall по терминологии НАТО.

Именно об этой ракете говорил Владимир Путин в своем небезызвестном послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Как отмечает канадская газета The Globe and Mail, «хвастовство» российского лидера вместе с недавним происшествием дают в сумме опасную смесь.

«Бахвальство Путина в сочетании с публичной аварией создают очень опасную смесь. Его заявления о сохраняющемся статусе России как “великой державы” и, следовательно, его авторитет в российской публике подрываются всякий раз, когда передовой образец российской технологии терпит неудачу таким впечатляющим образом. И в последнее время было довольно много впечатляющих неудач», — цитирует спецкор НСН обозревателя канадской газеты.

Журналист отмечает, что реакция российских властей на инцидент в Северодвинске напоминает о секретности вокруг ЧП в Чернобыле в 1986 году.

«Старые привычки тяжело умирают. Российское правительство при Путине не менее скрытно, некомпетентно и мстительно, чем советский режим, в котором он обучался. Если президент хочет крылатую ракету с ядерной установкой, будут предприняты все усилия для ее создания - независимо от риска. И будут предприняты все усилия, чтобы оградить его от вины, когда все пойдет не так», — пишет обозреватель The Globe and Mail.

Однако автор добавляет, что хватка Владимира Путина на его власти сегодня намного слабее, чем в начале его правления 20 лет назад. Обоснованием такового вывода называются падающие доходы населения в течение последних пяти лет.

«Остается фактом, что в России имеются мощные ядерные силы, состоящие из межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые не могут быть перехвачены из-за их количества, множества боеголовок и легкости, с которой могут быть развернуты приманки - такие же простые, как фольга. Многие из этих ракет невосприимчивы к первым ударам, потому что расположены на подводных лодках, спрятанных под арктическим морским льдом. Пока Путин борется за то, чтобы остаться у власти, Россия вступает в очередной бурный период своей долгой и бурной истории. Грядут перемены, будь то убийство, переворот или революция. Останутся ли все эти МБР в своих трубах? Я не болею за Путина, но беспокоюсь о том, что произойдет, когда он уйдет», — цитирует спецкор НСН статью The Globe and Mail.

