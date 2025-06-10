Израиль сообщил о депортации Греты Тунберг в Париж

Шведскую активистку Грету Тунберг, которая пыталась попасть в сектор Газа на судне «Мадлен», депортируют в Париж. Об этом сообщили в МИД Израиля.

Ранее 12 пропалестинских активистов на борту судна направились в Газу в попытке прорвать морскую блокаду анклава. Однако на борт «Мадлен» высадились военные Израиля, получившие приказ остановить корабль, пишет 360.ru. Судно перенаправили к израильским берегам, его пассажиров пообещали как можно скорее отправить в родные страны.

Во вторник активисты прибыли в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, их встретили консулы. Некоторые из пассажиров борта согласились на депортацию. В частности, Грета Тунберг готовится к вылету в Париж самолетом израильской авиакомпании El-Al.

По данным израильского «13 канала», восемь пассажиров «Мадлен» не стали подписывать документы о добровольном выезде. Этих граждан задержат на 96 часов в следственном изоляторе для нелегалов, затем их смогут выдворить даже без их согласия.

