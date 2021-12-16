Из Москвы во Владивосток самолетом увезли 89 племенных свиней

Рейс по перевозке 89 племенных датских свиней весом более 12 тонн организовали в России. Полет начался в московском аэропорту «Внуково», конечной точкой стал Владивосток.

Отмечается, что у животных также был перерыв в Красноярске. Во ходе всего рейса экипаж следил температурным режимом свиней. Старший чартерный брокер компании Intradco Global, ставшей организатором перелета, Дейн Рикер отметил, что всё прошло «без приключений». Рейс был проведен с помощью экспресс-авиаперевозчика «Атран».



Ранее племенных свиней перевезли из Дании в Москву на грузовом автотранспорте, после чего сотрудники «Внуково» и Intradco Global загрузили в Boeing 737-800BCF. В течение пути животные находились в деревянных боксах.



«Пройти таможенный контроль на российской границе было довольно сложно, но нам очень оперативно помогли наши коллеги из российского офиса», - отметил Рикер. В настоящий момент животные уже находятся на своей новой ферме.

