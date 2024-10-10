Испания призвала к полной отмене смертной казни в мире

Правительство Испании призвало международное сообщество полностью отменить смертную казнь. Об этом говорится в коммюнике министерства иностранных дел страны.

«Испания призывает все государства, сохраняющие смертную казнь, перейти к введению моратория, де-факто или де-юре, в качестве шага к полной отмене», — отмечается в заявлении.

Мадрид назвал высшую меру наказания чрезвычайно жестокой, унижающей достоинство, «непоправимой и противоречащей правам человека». Власти Испании призвали содействовать необходимым реформам, чтобы избежать применения смертной казни к инвалидам, несовершеннолетним, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте лицам.

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин выразил уверенность в «недопустимости возобновления назначения и применения» смертной казни в рамках Конституции страны, пишет «Свободная пресса».

