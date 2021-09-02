Ирландия выписала WhatsApp рекордный штраф в €225 млн

Ирландия наложила рекордный для WhatsApp штраф в размере 225 миллионов евро. Такое решение вынесла комиссия по защите данных, посчитав, что мессенджер в недостаточном объёме информировал пользователей о сборе и использовании их личной информации.

Вердикт регулятор опубликован на портале Европейского совета по защите данных. В документе отмечается, что WhatsApp предоставлял своим пользователям только 41% предписанных сведений. При этом тем, кто не пользовался мессенджером, вообще не было предоставлено никакой информации на этот счёт.

Регулятор также пришёл к выводу, что WhatsApp в недостаточном объёме информировал пользователей о том, как их данные передаются Facebook. Компания уже заявила, что будет обжаловать рекордную финансовую санкцию.

Самым большим штрафом, наложенным по аналогичным причинам, стали 746 миллионов евро, которые Национальная комиссия Люксембурга обязала заплатить Amazon в июле. Компанию признали нарушившей Общие правила защиты данных, который вступили в силу в ЕС в мае текущего года.

