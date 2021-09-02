Ирландия выписала WhatsApp рекордный штраф в €225 млн
Ирландия наложила рекордный для WhatsApp штраф в размере 225 миллионов евро. Такое решение вынесла комиссия по защите данных, посчитав, что мессенджер в недостаточном объёме информировал пользователей о сборе и использовании их личной информации.
Вердикт регулятор опубликован на портале Европейского совета по защите данных. В документе отмечается, что WhatsApp предоставлял своим пользователям только 41% предписанных сведений. При этом тем, кто не пользовался мессенджером, вообще не было предоставлено никакой информации на этот счёт.
Регулятор также пришёл к выводу, что WhatsApp в недостаточном объёме информировал пользователей о том, как их данные передаются Facebook. Компания уже заявила, что будет обжаловать рекордную финансовую санкцию.
Самым большим штрафом, наложенным по аналогичным причинам, стали 746 миллионов евро, которые Национальная комиссия Люксембурга обязала заплатить Amazon в июле. Компанию признали нарушившей Общие правила защиты данных, который вступили в силу в ЕС в мае текущего года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 985 / сут.
Умерли
185 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 669 / сут.
- Эффект страуса: ЦБ отказался от точных дат публикации данных по инфляции
- Россия продлила запрет на полёты в Танзанию
- В МИД РФ призвали ввести эмбарго на поставки оружия Украине
- СМИ: неизвестный украл из банка в Ленинградской области более миллиона рублей
- Тоталитарный контроль: Сноуден предупредил об угрозе владельцев гаджетов
- Приложение GetContact обязали передавать данные российским силовикам
- Ирландия выписала WhatsApp рекордный штраф в €225 млн
- Захарова предостерегла США от использования Украины в качестве антироссийского орудия
- Вратарь Песьяков покинул сбор национальной команды по футболу
- СМИ: боевики «Аль-Каиды» присоединились к атакующим Панджшер талибам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru