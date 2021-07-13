Intelligent Community Awards: Москва попала в топ умных городов мира

Москва второй раз с 2017 года вышла в финальный этап рейтинга Intelligent Community Awards, сообщает пресс-служба столичного правительства со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

По её словам, на первом этапе в феврале этого года, был отобран 21 город из восьми стран мира, а на втором независимые международные эксперты определили семь финалистов. За премию Intelligent Community Awards кроме Москвы будут бороться города из Канады, Австралии, Вьетнама и Бразилии, лучшего из которых объявят осенью 2021 года.

В пресс-службе отметили, что жюри рейтинга отметило московский проект городской сети Wi-Fi, в который вошли более 21 тысячи точек доступа к бесплатному интернету, а также зоны пилотирования 5G, которые были запущены совместно с операторами связи для изучения применения технологий связи пятого поколения.

Кроме того, были отмечены образовательные проекты правительства Москвы, в рамках которого в столичных школах созданы различные профильные классы, а в рамках добровольного квалификационного экзамена оценка и отбор студентов ведётся согласно требованиям работодателей для дальнейшего трудоустройства.

Также Москва представила проект центра занятости населения «Моя карьера», позволяющий горожанам, в особенности женщинам с детьми, молодёжи, предпенсионероам и инвалидам, получить помощь в поиске подходящих вакансий, проконсультироваться у профессионального карьерного эксперта, стать участником полезных для трудоустройства тренингов и вебинаров.

В разделе «Инновации» Москва презентовала флагманский проект департамента предпринимательства и инновационного развития «Московский акселератор», направленный на масштабирование инновационных решений в перспективных отраслях в партнёрстве с крупными корпорациями.



В рейтинге также была заявлена «Московская инновационная экосистема», дающая разработчикам возможность тестировать свои технологии ещё до выпуска на рынок, а органам власти и потенциальным заказчикам оценивать их эффективность. Также жюри выделило проект «Московское долголетие», целью которого является создание сети бесплатного досуга для москвичей старшего поколения и расширение возможностей их участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных мероприятиях.

Кроме того, Москва представила на Intelligent Community Awards и социальные проекты, например, благотворительный сервис на портале mos.ru, помогающий жителям сделать пожертвование в адрес проверенных московских некоммерческих организаций и фондов, а также сервис, помогающий москвичам найти потерявшегося питомца. Также столица презентовала комплекс сервисов, направленных на сокращение потребления воды, и портал «Мосэкомониторинг», позволяющий жителям в режиме реального времени наблюдать за состоянием и качеством воздуха в городе.

