Илон Маск продал свой дом в Лос-Анджелесе за 29 млн долларов

Главный исполнительный директор Tesla Inc. Илон Маск продал один из своих домов в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов. Об этом сообщает The Walt Street Journal со ссылкой на публичный отчет.

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ТЕГИ:Илон Маск
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