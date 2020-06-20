Илон Маск продал свой дом в Лос-Анджелесе за 29 млн долларов
20 июня 202000:57
Главный исполнительный директор Tesla Inc. Илон Маск продал один из своих домов в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов. Об этом сообщает The Walt Street Journal со ссылкой на публичный отчет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru