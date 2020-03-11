Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Известный голливудский продюсер Харви Вайнштен приговорен к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

В конце февраля присяжные признали Вайнштейна виновным в изнасиловании третьей степени и склонению к сексу первой степени.

Обвинения в адрес продюсера были выдвинуты в 2017 году, причем об изнасилованиях и домогательствах Вайнштейна заявили десятки женщин, в том числе звезды первой величины: Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Сальма Хайек.

Сам продюсер свою вину не признал, утверждая, что все половые контакты происходили по взаимному согласию.

