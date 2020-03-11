Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Известный голливудский продюсер Харви Вайнштен приговорен к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.
В конце февраля присяжные признали Вайнштейна виновным в изнасиловании третьей степени и склонению к сексу первой степени.
Обвинения в адрес продюсера были выдвинуты в 2017 году, причем об изнасилованиях и домогательствах Вайнштейна заявили десятки женщин, в том числе звезды первой величины: Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Сальма Хайек.
Сам продюсер свою вину не признал, утверждая, что все половые контакты происходили по взаимному согласию.
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