Главы МИД России и Турции обсудят встречу Путина и Эрдогана в 2021 году

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым на переговорах в Сочи подготовку встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, приводит ТАСС слова Чавушоглу.

Встреча двух лидеров может состояться в Турции в 2021 году.

Глава турецкого МИДа добавил, что его страна удовлетворена сотрудничеством с Москвой.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россию с рабочим визитом посетит Чавушоглу по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. Он прибудет в Сочи 29 декабря, где примет участие в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

