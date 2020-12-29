Главы МИД России и Турции обсудят встречу Путина и Эрдогана в 2021 году
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым на переговорах в Сочи подготовку встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, приводит ТАСС слова Чавушоглу.
Встреча двух лидеров может состояться в Турции в 2021 году.
Глава турецкого МИДа добавил, что его страна удовлетворена сотрудничеством с Москвой.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россию с рабочим визитом посетит Чавушоглу по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. Он прибудет в Сочи 29 декабря, где примет участие в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
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