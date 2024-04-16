Глава ФРС США заявил об отсутствии прогресса в борьбе с инфляцией
Выполняющая функции центрального банка Федеральная резервная система (ФРС) США не видит прогресса в борьбе с инфляцией в стране, признал председатель регулятора Джером Пауэлл.
Глава ФРС указал на уверенный росте экономики США и устойчивость рынка труда. Однако это приводит к продолжению негативного инфляционного тренда, констатировал он.
По словам Пауэлла, регулятор пока не видит прогресса в возвращении инфляции к целевому показателю в 2% в 2024 году, пишет ТАСС.
В марте инфляция в США в годовом выражении ускорилась с 3,2% до 3,5%. Это оказалось выше прогнозов экспертов, которые полагали, что показатель составит 3,4%, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru