Глава ФРС США заявил об отсутствии прогресса в борьбе с инфляцией

Глава ФРС указал на уверенный росте экономики США и устойчивость рынка труда. Однако это приводит к продолжению негативного инфляционного тренда, констатировал он.

По словам Пауэлла, регулятор пока не видит прогресса в возвращении инфляции к целевому показателю в 2% в 2024 году, пишет ТАСС.

В марте инфляция в США в годовом выражении ускорилась с 3,2% до 3,5%. Это оказалось выше прогнозов экспертов, которые полагали, что показатель составит 3,4%, отмечает «Радиоточка НСН».

