Генсек НАТО рассказал о планах продолжить наращивать военное присутствие в Черном море
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах продолжить наращивать военное присутствие в Черном море, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
В минувшую пятницу сообщалось, что руководство украинского «Нафтогаза» испугалось добывать газ на шельфе Черного моря из-за близости базы российского флота. По словам главы компании Андрея Коболева, Черноморский флот РФ активно мешал компании работать на шельфе, а потому надо найти способ минимизировать воздействие этого фактора, так как международные компании не пойдут работать в этот регион без решения этой проблемы.
В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие бурильщики обнаружили в Черном море месторождения газа объемом 320 млрд кубометров. Тогда ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН выразил сомнение в словах Эрдогана.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- Генсек НАТО рассказал о планах продолжить наращивать военное присутствие в Черном море
- Дело экс-президента Киргизии отправлено на новое рассмотрение
- Миронов прокомментировал слухи о слиянии «Справедливой России» с малыми партиями
- Путин призвал чиновников обратить внимание на проблемы с доходами населения
- Аэропорт Сочи извинился за грузчика, обматерившего собаку пассажира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru