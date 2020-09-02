Генсек кабмина Японии будет баллотироваться на пост премьера
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга решил баллотироваться на пост нового председателя правящей в стране Либерально-демократической партии. Таким образом, он намерен стать преемником премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который уходит в отставку по состоянию здоровья.
Традиционно лидер правящей партии в Японии занимает и пост главы правительства. Выборы нового председателя ЛДП должны пройти 14 сентября, а через два дня должно состояться голосование в парламенте об утверждении нового премьер-министра, отмечает RT.
71-летний Ёсихидэ Суга считается «правой рукой» Синдзо Абэе, прослужив почти восемь лет в должности генсека правительства. Его главной задачей было выступать на брифингах с разъяснением текущей политики Токио.
На пост главы ЛДП и премьера помимо Суги претендуют еще двое – экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и бывший глава оборонного ведомства Сигэру Исиба. Новый лидер партии будет занимать этот пост до конца срока, который был отведен для Синдзо Абэ, то есть до сентября 2021 года.
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