Франция опровергла получение от Ирана «черных ящиков» украинского Boeing

Французская сторона не подтверждает сообщение о том, что «черные ящики» со сбитого по ошибке украинского пассажирского авиалайнера передали Пятой республике для расшифровки. Опровержение выпустило французское Бюро по расследованию авиакатастроф, сообщает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель Верховного суда Ирана объявил, что бортовые самописцы переправлен во Францию. В Бюро утверждают, что их будут исследовать на Украине, которой принадлежит разбившийся Boeing, отмечает Газета.ру.

Ранее сегодня в Тегеране также объявили о задержании нескольких человек по делу о крушении украинского лайнера. Точное число арестованных не оглашается. В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани завил, что расследованием трагического инцидента займётся отдельная судебная структура. Как сообщает РИА ФАН, её специально создадут для этой цели.

