Экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой в СИЗО
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попытался покончить с собой в следственном изоляторе в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap.
Ранее Ким Ен Хен подал заявление об отставке после введения военного положения в Южной Корее, напоминает 360.ru. Предполагается, что экс-министр сыграл ключевую роль в реализации этого решения. Позже Ким Ен Хен стал фигурантом расследования по делу о связанных с введением военного положения нарушениях, суд заключил экс-министра под стражу.
Как сообщил глава пенитенциарной службы южнокорейского министерства юстиции Син Ен Хэ, накануне дежурный сотрудник обнаружил, что Ким Ен Хен «пытался совершить суицид в туалете места ожидания перед выдачей ордера». Сотрудники немедленно вмешались в происходящее.
Сейчас Ким Ен Хена поместили под охрану, здоровье экс-министра не вызывает опасений.
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