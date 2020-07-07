Два россиянина задержаны в Киеве

Полиция Киева задержала двух россиян, которые подозреваются в планировании преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, Национальная полиция Украины заявила, что прибывшие россияне планировали «серию тяжких преступлений». Каких именно не уточняется.

По утверждению полиции, оба задержанных россиянина работали на спецслужбы РФ и принимали участие в вооруженных конфликтах в разных странах.

Отмечается, что идет подготовка документов о выдворении задержанных с территории государства.

