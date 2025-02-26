Число жертв авиакатастрофы в Судане возросло до 46

Число погибших при крушении военного самолета в Судане увеличилось до 46. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на местных чиновников.

Ранее стало известно, что самолет армии Судана разбился в Омдурмане в провинции Хартум. Воздушное судно упало на жилую застройку вскоре после взлета с авиабазы. Сообщалось о 19 жертвах авиакатастрофы.

«Число погибших в результате крушения... возросло до 46 человек», - пишет Associated Press.

Ранее в Филадельфии в США разбился легкомоторный самолет, он рухнул рядом с жилыми домами, вызвав пожар. Несколько зданий и автомобилей были повреждены, напоминает «Свободная пресса».

