Число жертв авиакатастрофы в Судане возросло до 46
Число погибших при крушении военного самолета в Судане увеличилось до 46. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на местных чиновников.
Ранее стало известно, что самолет армии Судана разбился в Омдурмане в провинции Хартум. Воздушное судно упало на жилую застройку вскоре после взлета с авиабазы. Сообщалось о 19 жертвах авиакатастрофы.
«Число погибших в результате крушения... возросло до 46 человек», - пишет Associated Press.
Ранее в Филадельфии в США разбился легкомоторный самолет, он рухнул рядом с жилыми домами, вызвав пожар. Несколько зданий и автомобилей были повреждены, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru