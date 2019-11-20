Четыре человека погибли при взрыве на Сицилии
На складе в итальянском городе Мессина (Сицилия) произошел взрыв пиротехники, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местную газету.
Отмечается, что два человека были госпитализированы, еще один после инцидента пока не обнаружен.
По предварительным данным, пиротехника начала взрываться из-за пожара, возникшего по неосторожности рабочих склада. На месте работают экстренные службы.
По данным агентства, склад является собственностью компании-производителя фейерверков "Барселона поццо ди Готто".
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