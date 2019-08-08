Бутылка с посланием времен СССР найдена у побережья США

У побережья американского штата Аляска найдена бутылка с посланием, которое датировано 20 июня 1969 года. Фотография необычной находки распространена через соцсети. Как сообщает Газета.ру, бутылку обнаружил американец Тайлер Иванофф.

В записке сообщается, что её отправил служащий «Русского флота Дальневосточного пароходства» на плавбазе «Сулак». Автор передаёт будущему получателю послания сердечный привет, он также просит рассказать о находке экипажу судна. В письме также содержатся пожелания хорошего здоровья, долгих лет жизни и успешного плавания.

Плавбазу «Сулак» спустили со стапелей завода в японском городе Иокогама в 1966 году, в 1992 году судно списали.

