Британский танкер направляется к берегам Ирана

Британский танкер с 23 членами экипажа, который был захвачен представителями Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе, в настоящее время направляется к берегам Ирана, сообщает RT со ссылкой на компанию «Stena Bulk & Northern Marine Management».

По распространенной версии, танкеру во время его прохода через Ормузский пролив приблизились несколько неопознанных судов и вертолёт.

По версии владельца, в момент ЧП судно находилось в международных водах.



