Британских лейбористов связали с ростом антисемитизма в стране

Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) привел к глубокому кризису в британском обществе. На этом фоне резко усилились позиции Лейбористской партии. Обратной стороной этого процесса стало усиление в Королевстве антисемитских настроений.

Ранее Центр Симона Визенталя обнародовал ТОП-10 случаев антисемитизма, которые произошли в 2019 году. Первое место в нем занял Джереми Корбин (на фото) и возглавляемая им Лейбористская партия, которых ассоциируют с антисемитизмом и отрицанием Холокоста.

В Центре Кантора при Тель-Авивском Университете отмечают, что сегодня британские евреи, ощущающие, что лишились политической родины, ставят под вопрос свое будущее в Великобритании.

Отметим, что сегодня в Израиле проходят памятные мероприятия о Холокосте. Они приурочены к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим советскими войсками. В страну прибыл президент России Владимир Путин и лидеры других стран.

