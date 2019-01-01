Белорусский дипломат находится в тяжелом состоянии после ранения
24 июля22:41
Сотрудник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев находится в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения, полученного в результате нападения экс-военного, психически неуравновешенного мужчины турецкого происхождения.
Нападавший застрелился, сообщает ТАСС.
Напомним, что вечером 19 декабря 2016 года Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов погиб в результате покушения в Анкаре во время открытия выставки в Центре современного искусства.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: sumkemoda.ru
ТЕГИ:Турция
Горячие новости
- Неизвестный выстрелил в белорусского дипработника в Турции
- Таинственно пропавшая школьница найдена в Подмосковье
- Появились свидетельства подтасовок СБУ в деле о сбитом Boeing
- СМИ узнали о медпроекте возможной дочери Путина
- Джонсон намерен заключить новое соглашение по выходу из ЕС