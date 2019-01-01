Белорусский дипломат находится в тяжелом состоянии после ранения

Сотрудник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев находится в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения, полученного в результате нападения экс-военного, психически неуравновешенного мужчины турецкого происхождения.

Нападавший застрелился, сообщает ТАСС.

Напомним, что вечером 19 декабря 2016 года Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов погиб в результате покушения в Анкаре во время открытия выставки в Центре современного искусства.

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ФОТО: sumkemoda.ru
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