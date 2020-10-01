Азербайджан опроверг потерю самолёта в Карабахе

Баку опроверг утверждение армянской стороны о сбитых самолёте и вертолёте военно-воздушных сил Азербайджана. В министерстве обороны республики назвали эти сообщения «ложью», не имеющими никаких оснований. Там подчеркнули, что все авиационные средства ВВС Азербайджана находятся в строю в полном составе.

Ранее пресс-служба минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики распространила информацию о том, что подразделения Армии обороны на южном участке линии соприкосновения сбили боевой вертолёт Азербайджана, который якобы упал на территорию Ирана, отмечает RT.

Между тем, официальный представитель минобороны Армении заявил только что на брифинге для журналистов, что карабахские силы сбили в течение ночи и сегодня утром уже три вертолета ВС Азербайджана.

Кроме того, по данным Еревана, азербайджанские вооружённые силы потеряли убитыми 350-360 человек, ранены 600 бойцов. Подбиты 15 единиц бронетехники, уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов и реактивная система залпового огня «Смерч». Баку регулярно опровергает сообщения Еревана о потерях.

