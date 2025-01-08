Армия Китая направила 2 тысячи человек в зону бедствия в Тибете
Вооруженные силы Китая направили около двух тысяч человек в зону бедствия в Тибетском автономном районе после землетрясения. Об этом рассказали в западной зоне боевого командования Народно-освободительной армии КНР.
По данным округа, в город Шигадзе прибыли более 1,6 тысячи солдат и офицеров и свыше 380 ополченцев, которые начали поисково-спасательные работы. Кроме того, армия направила в зону ЧП почти 3 тысячи комплектов для обустройства с палатками, раскладушками, генераторами, спальными мешками и одеялами.
Как отметили в НОАК, спасены более 30 пострадавших, с опасных территорий эвакуировали свыше 1,2 тысячи человек.
Ранее в уезде Тингри в Тибетском автономном районе произошло землетрясение магнитудой 6,8. Известно, что погибли 126 человек, 188 пострадали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия Китая направила 2 тысячи человек в зону бедствия в Тибете
- Военные РФ сбили за сутки шесть снарядов HIMARS и 105 дронов ВСУ
- Белоруссия обратилась к России для проведения матча футбольных сборных
- СМИ: Глава МИД Австрии станет и.о. канцлера
- Подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck у отеля Трампа использовал ChatGPT
- Маск посмеялся над Трюдо после слов о суверенитете Канады
- В КНР произошло землетрясение магнитудой 5,5
- В Перми возбудили дело после сообщений о массовом отравлении людей
- СМИ: Турция и Сирия планируют крупномасштабную военную операцию
- В 2024 году туристы совершили около 80 млн поездок по России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru