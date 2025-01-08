Армия Китая направила 2 тысячи человек в зону бедствия в Тибете

Вооруженные силы Китая направили около двух тысяч человек в зону бедствия в Тибетском автономном районе после землетрясения. Об этом рассказали в западной зоне боевого командования Народно-освободительной армии КНР.

По данным округа, в город Шигадзе прибыли более 1,6 тысячи солдат и офицеров и свыше 380 ополченцев, которые начали поисково-спасательные работы. Кроме того, армия направила в зону ЧП почти 3 тысячи комплектов для обустройства с палатками, раскладушками, генераторами, спальными мешками и одеялами.

Как отметили в НОАК, спасены более 30 пострадавших, с опасных территорий эвакуировали свыше 1,2 тысячи человек.

Ранее в уезде Тингри в Тибетском автономном районе произошло землетрясение магнитудой 6,8. Известно, что погибли 126 человек, 188 пострадали.

