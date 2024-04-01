Американский конгрессмен объяснил призыв поступить «как в Хиросиме»
Американский конгрессмен Тим Уолберг назвал метафорой свое заявление о том, что конфликты на Украине и в секторе Газа нужно закончить так, как это было с Хиросимой и Нагасаки, сообщает РБК.
«То же самое должно быть и на Украине. Победите [президента Владимира] Путина быстро», — сказал он и призвал выделять деньги не на гуманитарные цели, а «для уничтожения России».
Сам Уолберг позже сказал, что использование ядерного оружия — это «последнее, за что я бы выступал». Свою «метафору», по его словам, он использовал для того, чтобы передать необходимость достижения быстрой победы Израиля и Украины без использования американских войск.
Ранее стало известно, что парламентарий на встрече с избирателями заявил, что в палестинском анклаве «все должно быть как с Хиросимой и Нагасаки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru