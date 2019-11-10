Американские ученые сделали водку из воды и воздуха

Процесс преобразования углекислого газа в этанол стал основой научного метода производства водки из воды и воздуха, которым воспользовались в американской компании Air Co для излечения избыточного углерода из атмосферы и превращения его в ценный продукт, отмечает ФедералПресс.

Углерод превращен в чистый этанол благодаря процессам, схожим по своим принципам с фотосинтезом у растений, отметили представители американского стартапа. Им удалось довести содержание углекислого газа в одной бутылке водки до 500 граммов.

В дальнейших планах компании – производство парфюмерии и другой продукции для американского рынка, изготовление которой позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Ранее кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в эфире НСН проанализировал методы решения проблемы глобального потепления.

