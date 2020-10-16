Алиев обвинил Москвы в контрабанде оружия в Армению
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что Россия поставляет нелегально Армении вооружение. Для этого используются гражданские самолеты, заявил лидер республики в интервью турецкому телеканалу A Haber.
По словам Алиева оружие переправляется через территорию Грузии. По его информации, гражданский грузовой самолет Ил-76 для этих целей приобрели обеспеченные армянские бизнесмены, которые проживают в России.
В этом самолет, в частности, перевозились противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла». Кроме того, по утверждению президента Азербайджана, эти же предприниматели отправляют за деньги армян из России в Нагорный Карабах в качестве наемников.
При этом, по словам Алиева, Москва заверила Баку, что не поставляет в Армению оружия, отмечает Ura.ru. Такой ответ был получен после официального обращения Азербайджана в Международную организацию гражданской авиации.
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