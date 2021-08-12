Актриса, сыгравшая миссис Хадсон в сериале «Шерлок», скончалась на 85-м году жизни

Актриса театра и кино Уна Стаббс скончалась в Эдинбурге на 85-м году жизни. Об этом сообщает BBC со ссылкой на детей покойной.

«Мама скончалась сегодня в окружении своей семьи в Эдинбурге», - передает телеканал слова сыновей актрисы. Самой известной ролью Стаббс стала миссис Хадсон из сериала «Шерлок», снятого в 2010 году. Женщина исполнила роль хозяйки квартиры на Бейкер-стрит, в которой жили Шерлок Холмс и Джон Ватсон.

Агент актрисы Ребекка Блонд также сообщила, что Стаббс в последнее время болела и была вынуждена долго лечиться, однако точный диагноз и причина смерти остаются неизвестными.

Стаббс родилась в 1937 году и уже с 16 лет работала в лондонском театре «Палладиум». Затем она начала кинокарьеру, снимаясь сначала в рекламе, а затем в кино и сериалах.

