Заммэра Ефимов: Застройщики вернули банковские гарантии на 5,8 миллиарда рублей

Собственники земельных участков, заключившие соглашение о создании мест приложения труда, уже вернули 5,8 миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За два месяца, по его словам, такой возможностью воспользовались три собственника15-ти земельных участков.

«Владельцы земель, сменившие вид разрешенного использования территорий, а затем заключившие с городом соглашение о создании мест приложения труда, предоставляют две банковские гарантии в правительство Москвы. Благодаря этой мере антикризисной поддержки такое дублирование банковских гарантий устраняется. Застройщики могут сэкономить на процентах, которые начисляются банком за использование своей гарантии», - отметил заммэра.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда создана в 2020 году. Ее цель — привлечение бизнеса к возведению объектов, обеспечивающих создание рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца и МКАД.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, три застройщика, вернувшие банковские гарантии в соответствии с принятыми в городе мерами поддержки, возводят комплексы на западе, севере и северо-западе города – в Рублево-Архангельском, а также в Молжанинове и Хорошёво-Мнёвниках.

Город заключил 18 соглашений о создании мест приложения труда. Инвесторы в рамках программы построят семь школ и шесть детских садов, семь деловых центров, шесть технопарков, два торгово-офисных здания, два торгово-развлекательных центра и один производственный комплекс, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Совокупный объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 85,2 миллиарда рублей. В результате за пределами ТТК до 2026 года появится почти 30 тысяч рабочих мест.

