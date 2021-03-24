Заммэра Ефимов: в центре Москвы отреставрируют доходный дом XIX века

Власти Москвы объявили конкурс на право льготной аренды архитектурного памятника в Хамовниках «Доходный дом 1871 года», рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Здание по адресу: Кропоткинский переулок, дом 10 строение 1 находится у метро «Парк культуры», его площадь 353 квадратных метра.

Заявки на электронный аукцион принимаются до 16 апреля 2021 года, торги состоятся 24 апреля.

Стартовая цена аренды здания – 15,4 млн рублей в год. Победитель аукциона сможет арендовать здание по льготной программе «рубль за квадратный метр» после выполнения обязательств по его реставрации под контролем Мосгорнаследия, добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Власти Москвы с 2012 года сдают городские памятники культуры в аренду по льготной программе аренды на 49 лет. Объект выставляется на аукцион с рыночной ценой аренды, победитель берет на себя обязательства выплачивать ее и одновременно провести реставрацию памятника в соответствии с охранными обязательствами. После сдачи работ арендатор переходит на льготную ставку аренды.

