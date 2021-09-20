Заммэра Ефимов: В результате редевелопмента промзоны на востоке Москвы появится около 15 тысяч рабочих мест

Бывшая промышленная зона «Соколиная гора» будет реорганизована в рамках проекта «Индустриальные кварталы», что позволит создать 15 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, планируемые инвестиции на участке площадью 50 гектаров составляют свыше 65 миллиардов рублей.

«В рамках проекта "Индустриальные кварталы" будут реорганизованы два участка бывшей промзоны "Соколиная гора" на востоке Москвы. Ожидаемый бюджетный эффект составит 3,3 миллиарда рублей в год. Для жителей города появится около 15 тысяч рабочих мест», - рассказал Ефимов.

По данным мэрии, на этой территории будет построено 675 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе живые кварталы по программе реновации.

«На первом участке "Соколиной горы" высокотехнологичные производства займут более 52 тысяч квадратных метров, а общественно-деловая застройка – превысит 110 тысяч квадратных метров, где в том числе появятся новые детский сад и школа», - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Прохоров пояснил, что второй участок бывшей промзоны находится в районе Перово, он полностью будет застроен зданиями общественного назначения. На реализацию первой части программы, по имеющимся оценкам, уйдет 14 лет, второй участок будет реорганизован за 11 лет.

Проект «Индустриальные кварталы» подразумевает комплексное развитие заброшенных и невостребованных городских территорий. По данным столичного руководства, город получит около 500 рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет после завершения всех работ.