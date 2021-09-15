Заммэра Ефимов: в рамках проекта «Индустриальные кварталы» реорганизуют ещё одну бывшую промзону

Бывшая московская промзона «Бережковская набережная» будет реорганизована собственником, при этом инвестиции в проект составят более 150 млрд рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Планируется, что общий объем инвестиций в проект превысит 150 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит 4,3 млрд рублей в год. Более того, инвестор планирует провести международный конкурс по разработке архитектурного облика этой территории с участием российских и западных проектных бюро», - сказал Ефимов.

По его словам, эта территория станет четвертой в Москве, реорганизованной по инициативе правообладателя в рамках проекта «Индустриальные кварталы».

Отмечается, что на территории бывшей промзоны в Дорогомилово инвестор возведет более 330 тысяч квадратных метров жилья для 4,6 тысячи человек. Столько же в новом квартале займет нежилая застройка: высокотехнологичные производства, объекты торговли и социальной инфраструктуры, офисы, уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Он также сообщил, что реализация данного проекта позволит Москве создать 12,5 тысячи рабочих мест.

Со своей стороны, председатель совета директоров девелоперской группы компаний Vesper Борис Азаренко рассказал, что разработкой концепции развития бывшей промзоны на Бережковской уже занялись специалисты из Италии и Англии.

