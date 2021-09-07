Заммэра Ефимов: В 2021 году прибыль столичных прибыльных компаний выросла в два раза

За первые пять месяцев 2021 года их прибыль московских прибыльных компаний увеличилась на 112% - до 3,5 триллиона рублей. Это также на 47% больше, чем было за аналогичный период допандемийного 2019 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как пояснил заммэра, к прибыльным организациям относятся те компании, у которых в рассматриваемом периоде доходы превышали расходы.

«По итогам января-мая 2021 года наибольший рост прибыли за два года наблюдался в строительстве - на 189,4% к январю-маю 2019 года, при этом рост фиксировался и во время пандемийного 2020 года. Также значительно за два года прибыль выросла в рекламе и маркетинге - на 115,2% к январю-маю 2019 года, в розничной торговле - на 78,5%, в общественном питании - на 65,6% и в обрабатывающей промышленности – на 41,6%», - сообщил Ефимов.

Примечательно, что в этом году смогли восстановиться практически все отрасли, которые снизили свою прибыльность в 2020 году.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что в прошлом году основное снижение прибыли произошло в топливно-энергетическом секторе, а также в гостиничном бизнесе, туризме, транспорте, торговле, общественном питании. Но в 2021 году прибыль выросла во всех секторах экономики кроме гостиничного бизнеса и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отметил Пуртов.

