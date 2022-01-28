Заммэра Ефимов: Спрос на столичную недвижимость в 2021 году вырос в полтора раза

Правительством Москвы в ходе земельно-имущественных торгов в 2021 году реализовано свыше 11,6 тысячи объектов городской недвижимости на общую сумму 74,6 миллиарда рублей, что более чем в 1,5 раза превышает показатели 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Больше всего состоялось торгов по продаже машино-мест – 6,5 тысячи, городских квартир – 2,8 тысячи и нежилых помещений – около тысячи», – уточнил заммэра.

По итогам торговых сессий 2021 года город реализовал 1558 нежилых помещений, из которых 563 было сдано в аренду. Наибольшее количество нежилых помещений и зданий было арендовано в ЮАО – 79, ВАО – 77 и ЦАО – 70.



Также городом было реализовано свыше 6,5 тысячи машино-мест, что на 4 тысячи больше, чем в 2020-м году. Наибольшее количество объектов было предложено в Северо-Западном и Восточном административных округах Москвы.

«В 2021 году предприниматели арендовали 517 нестационарных торговых объектов (НТО) и площадок для их размещения на общую сумму 36,2 миллиона рублей», – отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, наибольшим спросом пользовались киоски и автоматы – у города взяли в аренду без одного 300 подобных объектов.

«Конкуренция на аукционах составила в среднем более 4 участников на лот. Больше всего объектов для аренды было сдано в Южном и Восточном административных округах столицы. В общей сложности город реализовал здесь 158 объектов», добавил глава департамента.

За 2021 год также на открытых торгах предложен 161 земельный участок, из них 77 – под индивидуальное жилищное строительство, 40 – под коммерческие цели и 44 – под строительство некапитальных объектов — возведение физкультурно-оздоровительных объектов и плоскостных парковок. Большая часть участков расположена в Троицком и восточном округах столицы — здесь инвесторам передали 99 объектов.

Как подчеркнул Щербаков, самый высокий уровень конкуренции традиционно остается на аукционах по реализации квартир. В среднем на каждый лот претендует порядка 12 участников. Средняя конкуренция на торгах по аренде помещений для малого бизнеса в 2021 году составила 10 участников на лот, по реализации земельных участков под индивидуальное жилищное строительство — 8.