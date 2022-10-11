За девять месяцев 2022 года жители Москвы оформили более десяти тысяч договоров на приватизацию жилья, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что всего с 2017 года в Москве оформили 70 тысяч договоров приватизации, из них более десяти тысяч – за январь-сентябрь 2022 года.

«При этом за весь 2021 год граждане оформили в собственность чуть более 11 тысяч жилых помещений», –отметил Ефимов.

Правом на приватизацию обладают только те жильцы, кто занимает квартиру по договору социального найма. Приватизация позволяет дарить квартиру, завещать ее, а также оставлять в залог. Кроме того, владелец сможет оформить общую долевую собственность на нежилые помещения в многоквартирном доме и земельный участок под ним.

В свою очередь, глава Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в Москве осталось 275 тысяч квартир с договором соцнайма – около 5% от общего размера столичного жилфонда.

Подать документы на приватизацию можно лично в центрах «Мои Документы» или на портале mos.ru, выбрав госуслугу «Заключение договоров передачи жилых помещений в собственность граждан или собственность города Москвы (приватизация/деприватизация)».

Если у желающих оформить приватизацию возникнут вопросы, они могут задать их по видеосвязи специалистам Департамента городского имущества.

