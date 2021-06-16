Заммэра Ефимов: Новые ипотечные рекорды установлены в Москве в мае

В мае в Москве зарегистрировано 9 855 договоров ипотечного жилищного кредитования, что в четыре раза больше, чем в этом же месяце в прошлом году (2 349). В сравнении с маем 2019 года, когда было оформлено 6 679 ипотек, показатель увеличился на 47%.

Рекордный рост объемов и количества ипотечных договоров связан с программой льготного ипотечного кредитования на покупку нового жилья.

«В рамках программы за май в Москве было выдано 4,7 тысяч кредитов общим объемом 31,7 миллиарда рублей. В целом за пять месяцев количество договоров составило 26 тысяч на 161,4 миллиардов рублей. Доля Москвы среди российских регионов стабильна и на начало июня составляет 27,9%», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего в январе-мае Росреестр зарегистрировал 49 340 ипотечных договоров в жилом сегменте. Этот показатель на 65% больше аналогичного показателя прошлого года и на 38,5% опережает 2019 год (35 627).

Число взятых ипотек в этом году стало рекордным за все время учета статистики. Об этом заявил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

«В столичном регионе в январе-мае зарегистрировано максимальное количество ипотек - за все время учета статистики, не хватило символических 660 договоров для преодоления очередного порога в 50 тысяч сделок. Пока, это наивысший показатель для первых пяти месяцев даже с учетом майских праздничных дней, наличие которых, как и в ситуации со «вторичкой» отразилось в разнице с апрелем на 24%», - отметил он.

По словам Майданова, впервые за всю историю статистики в мае зарегистрировано почти 10 тысяч ипотек. Ранее максимальный рубеж в 7 тысяч был установлен в 2018 году.

