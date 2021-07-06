Заммэра Ефимов: Москва увеличила экспорт чистящих средств на 4,3% в 2020 году

По его словам, по сравнению с 2019 годом экспорт мыла, гелей для душа и влажных салфеток увеличился на 14,1%, а бытовой химии – на 0,3%.

В первом квартале 2021 года экспорт чистящих средств составил $39 млн и вырос на 5,4% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года, добавил заммэра.

Бытовая химия из Москвы была поставлена в 2020 в 51 страну мира. По данным Центра поддержки экспорта «Моспром», главными импортёрами этой продукции стали Казахстан, Белоруссия и Киргизия.

«Это наши партнёры по Евразийскому экономическому союзу, с которыми действует множество межгосударственных торговых соглашений по взаимной интеграции экономик. Также среди импортёров немало стран дальнего зарубежья - Израиль, Бразилия, Аргентина, Турция», - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Мыло, гели для душа и влажные салфетки были поставлены из Москвы в 58 стран мира. Лидерам среди стран-импортеров стали Казахстан, Белоруссия, Киргизия.

«Также среди интересных рынков для активной торговой деятельности наши аналитики выделяют Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и Саудовскую Аравию», - отметила гендиректор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.

