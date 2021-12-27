Заммэра Ефимов: Минимальная сумма городского займа бизнесу для IT-решений снижена до миллиона

Столичные промышленные предприятия смогут получить займы от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства на внедрение решений «Банка технологий» в области IT.

«Минимальная сумма снижена до 1 миллиона рублей, при этом весь займём можно потратить на решения из «Банка Технологий», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столичным промышленным предприятиям станет проще и удобнее модернизировать свои производства, так как на внедрение IT решений можно будет получить заем от 1 до 300 миллионов рублей по ставке от 5,5% годовых. Деньги выдают на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и многое другое. «Если IT решение или оборудование включено в реестр «Банка технологий», можно будет взять заем на всю сумму — до 100% от стоимости сделки», — подчеркнул заместитель мэра.

Чтобы оплатить внедрение IT решения из «Банка технологий» за счет заемных средств, заемщику нужно будет предоставить в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства специализированное независимое заключение по проекту, которое включает обоснованность технологического решения, конкурентный анализ стоимости и анализ сроков интеграции аналогичного решения. Техническое задание для заключения и выбор компании должны быть согласованы с Фондом.

«Банк технологий — реестр новейших технологических решений, используемых в промышленности, которые способствуют повышению эффективности производства через внедрение процессов цифровизации и автоматизации», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, учреждение на сегодняшний день насчитывает 60 разработчиков, а общее количество решений — 117, из которых 22 — это аппаратное обеспечение, 80 — технологии в программном обеспечении, 15 — вспомогательное оборудование.

Фонд продолжает оказывать поддержку московским промышленным предприятиям, которые могут получить заём по ставке 5,5%, что более чем в два раза ниже аналогичных банковских продуктов.

