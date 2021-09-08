Заммэра Ефимов: еще девять компаний локализовали свои производства в Москве с помощью города
Девять компаний в 2021 году разместили на территории столицы свои производства с помощью Агентства промышленного развития Москвы. Предприятия намерены инвестировать в собственное развитие порядка 2 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, услуга по подбору площадок становится все более востребованной среди московских предприятий: в прошлом году было локализовано семь компаний, в этом — девять.
Москва - столица новой промышленности. В городе сосредоточено почти 13% всей промышленности России. Помогая предприятиям преодолевать трудности, Москва наращивает свой производственный потенциал и стимулирует создание рабочих мест.
«Оптимально подобранная площадка позволяет больше инвестировать в изготовление и выпуск продукции. Так, девять предприятий вложат в свое развитие 1,8 миллиардов рублей», — отметил заммэра.
Площадки, выделенные городом под новые производства, позволяют создавать в городе новые рабочие места, на девяти предприятиях их будет 240, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
В Агентство промышленного развития может обратиться любая промышленная компания, после чего специалисты предложат все подходящие варианты размещения.
Сейчас в числе локализованных компаний — производитель санитарно-гигиенического оборудования и дезинфицирующих средств, разработчик уникальных решений для различных отраслей промышленности на основе свойств синтезируемых материалов из алмаза, производитель медицинских изделий, изготовитель детских игрушек.
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