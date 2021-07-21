Второй аукцион по реорганизации бывшей промзоны пройдет в Москве

В Москве объявлен второй в России аукцион на право комплексного развития территории бывшей промзоны. Инвестор, который займется реорганизацией участка «Алтуфьевское шоссе» по проекту «Индустриальные кварталы», будет определен 31 августа, об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 августа.



«Начальная цена договора на право реорганизации части бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» на северо-востоке Москвы составляет около 37,5 миллиона рублей. С победителем будет заключен договор, по условиям которого инвестиции в реализацию проекта составят не менее 45 млрд рублей, а промзона преобразится не позднее 2035 года», — рассказал заместитель мэра.



Москва – город равных и разных возможностей. Становясь столицей новой промышленности, Москва двигает вперёд экономику самой большой страны в мире. В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будет создано 500 тысяч новых рабочих мест.



Всего на территории бывшей промзоны площадью около 30 га будет построено 720 тысяч кв. м. недвижимости.



«Победитель аукциона возведет 251 тысячу кв. м. жилья и социальной инфраструктуры, в том числе 25 тысяч кв. м. в рамках программы реновации, и объекты производственного и общественно-делового назначения площадью 470 тысяч кв. м.»,— рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.



Проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле».

