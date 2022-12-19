Владимир Ефимов: Власти Москвы создадут для арендаторов 150 тыс. кв. метров в ОЭЗ «Технополис Москва»

Власти Москвы планируют расширение площадей для арендаторов на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В ближайшие четыре года планируется построить около 150 тысяч квадратных метров новых индустриальных площадей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Для размещения новых высокотехнологичных предприятий до конца 2025 года будет построено еще два подобных объекта общей площадью около 38 тысяч квадратных метров. Кроме того, закончены подготовительные работы по созданию технопарка – совместного проекта особой экономической зоны столицы и Capital Group. Он будет включать в себя еще около 110 тысяч квадратных метров промышленных площадей», – рассказал Владимир Ефимов.

Строительство предусматривает две очереди. Первую завершат в 2023 году, вторую - в 2026-м. Площади будут сдавать в аренду инновационным предприятиям благодаря полному соответствию техническим требованиям для размещения высокотехнологичных производств. Предусмотрены помещения различного класса чистоты, учитывающие требования к вентиляции и прочим инженерным системам.

«Например, новые производственные площади позволят увеличить количество предприятий из сферы микроэлектроники на площадке “Алабушево”. Сейчас там локализовано уже 11 предприятий со статусом резидента особой экономической зоны Москвы. Еще три компании из этой отрасли арендуют производственные помещения», – отметил Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Застройщиком технопарка на площадке «Алабушево» станет Capital Group. Руководитель направления по развитию индустриальных объектов компании Евгений Трушин считает, что подобный проект позволяет масштабировать наукоемкое производство, привлечь в промышленность новые квалифицированные кадры.

Новые арендные площади также предусматривают объекты общественно-делового и социального назначения, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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