Владимир Ефимов: В Москве начал работать сервис по автоматическому подбору мер поддержки

Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей в условиях противодействия санкциям. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сервис объединяет все действующие в Москве федеральные и городские меры поддержки, утвержденные в рамках антикризисного плана по стабилизации экономической ситуации. Среди них – отсрочка и снижение ставок по аренде, поддержка занятости, налоговые льготы, субсидии и гранты, отраслевое регулирование, льготное кредитование, административные послабления. С помощью пошагового алгоритма пользователи смогут узнать о доступных для них мерах», – рассказал заммэра.

Для получения информации о возможной поддержке необходимо заполнить соответствующую форму на сайте. Система сгенерирует все доступные для конкретного предприятия меры, предоставит информацию о категориях получателей, сроках предоставления и ссылку на нормативные документы.

«На сайте центра предприниматели также могут заполнить анкету и внести свои предложения по мерам поддержки для их отрасли, узнать актуальные новости экономики. Совместно с Ассоциацией менеджеров два раза в неделю на площадке сайта проводятся круглые столы с предпринимателями, где обсуждаются дальнейшие шаги по стабилизации ситуации. Среди вопросов, которые уже обсудили с бизнесом – импортозамещение, закупки, логистика, работа IT-отрасли и общественного питания», – отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Центр поддержки экономики города Москвы создан весной 2020 года в период пандемии для оперативного взаимодействия между бизнесом и властью. В Центре действует горячая линия для бизнеса и граждан, а также по поддержке промышленных предприятий, по телефону: +7 (495) 539-59-99.

За время работы центр получил свыше 14 тысяч обращений от предпринимателей из более 20 отраслей экономики.

