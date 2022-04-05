Владимир Ефимов: В Москве более чем на четверть выросло производство лекарств

В Москве за первые два месяца 2022 года объем производства лекарств вырос на 25,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московские компании производят препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы, а также изготавливают антибиотики и различные вакцины, в том числе от COVID-19. Всего в городе работают 84 предприятия фармацевтической отрасли, на которых трудятся более 14 тысячи человек.

«Развитие фармацевтической отрасли — один из приоритетов экономики Москвы. Сегодня в столице работают 84 предприятия, на которых трудятся 14,8 тысячи человек. Они обеспечивают бесперебойные поставки лекарственных средств, а также стабильно наращивают выпуск продукции. Так, за первые два месяца 2022 года объем производства различных препаратов увеличился на 25,4 процента», – рассказал Владимир Ефимов.

Столичные власти используют различные инструменты для поддержки фармацевтической отрасли. Так, в Москве заключены пять офсетных контрактов, три из которых – с фармацевтическими предприятиями. Эти договоры позволят обеспечить город более чем 100 видами лекарств, в том числе противоглаукомными, антибактериальными, предназначенными для лечения онкологических заболеваний и другими.

Важную роль в развитии отрасли играют предприятия, входящие в биомедицинский кластер особой экономической зоны «Технополис “Москва”». Это 30 высокотехнологичных компаний, 21 из них имеет статус резидента, который дает ощутимые налоговые льготы. Предприятия уже смогли сэкономить более 200 миллионов рублей. Об этом рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Также в числе других мер поддержки фармацевтических предприятий мораторий на повышение арендных ставок на городскую землю и нежилую недвижимость, в том числе в технополисе; компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, выплату заработных плат, приобретение оборудования и реализацию инвестиционных программ. Для компенсации затрат нужно обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Кроме того, промышленные компании могут арендовать землю в Москве за один рубль в год – как для создания новых, так и для расширения существующих производств. Льготная ставка распространяется на весь срок действия договоров аренды.

