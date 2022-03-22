Владимир Ефимов: Товарооборот Москвы с ОАЭ удвоился за 2021 год

В 2021 году товарооборот российской столицы с Объединенными Арабскими Эмиратами увеличился на 116% и превысил 1,1 миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объединенные Арабские Эмираты являются перспективным направлением для ведения бизнеса. Среди факторов, которые привлекают компании для работы в стране, можно выделить льготное налогообложение, конкурентную экономику, низкие ставки на импорт и выгодное географическое положение. Российский товарооборот с данным регионом в 2021 году вырос на 64,5% и составил 5,36 миллиарда долларов, при этом доля Москвы в нем составляет 20,6%. Товарооборот непосредственно между Москвой и ОАЭ в прошлом году увеличился на 116% и превысил 1,1 миллиарда долларов», – сообщил он.

Заместитель мэра отметил, что Москва является главным российским экспортером несырьевых неэнергетических товаров в ОАЭ, на столицу приходится 26% от общероссийского ННЭ. Московский экспорт развивается за счет многократного увеличения поставок промышленных товаров. За два года объем промышленного экспорта увеличился примерно в 10,5 раза и по итогам 2021 года достиг 462,15 миллиона долларов.

«Столичный промышленный экспорт стремительно развивается за счет увеличения поставок механического оборудования и техники, а также оптики и медицинских изделий», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как уточнили специалисты центра «Моспром», агропромышленный экспорт столицы в ОАЭ составил 7,2 миллиона долларов. Москва поставила в страну безалкогольные напитки, шоколадные изделия и готовые продукты из цельных злаков.

В свою очередь столица закупила в 2021 году у ОАЭ кофе, чай, пряности, стекло и стеклянные изделия, парфюм, средства для макияжа и ухода за кожей, а также электрические устройства, аппаратуру связи и другие товары. Общий импорт продукции достиг 111,2 миллиона долларов.

