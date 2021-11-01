Владимир Ефимов: На территории бывшей промзоны Южное Очаково создадут 11 тысяч рабочих мест

Опубликованы проекты решений о комплексном развитии двух участков бывшей промышленной зоны Южное Очаково, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции в преобразование территорий площадью 26 га составят около 125 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в бюджет в будущем превысят 16 миллиардов рублей.

«Здесь планируется создание новых производств, которые дадут городу почти 11 тысяч новых рабочих мест», - рассказал Ефимов.



В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что всего на территории бывшей промзоны планируется возвести 560 тысяч квадратных метров недвижимости

«Высокотехнологичные производства займут порядка 245 тысяч квадратных метров, а общественно-деловая застройка – к примеру, офисы, деловые и торговые центры - почти 315 тысяч квадратных метров», - добавил он.



Отмечается, что в целом комплексное развитие территорий бывших промзон города в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит создать около 500 тысяч рабочих мест и принесет три триллиона рублей поступлений в бюджет.

