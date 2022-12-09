Владимир Ефимов: на месте бывшей промзоны в Коптеве построят жилой квартал
Участок бывшей промзоны в районе Коптево в Москве реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Реализацией проекта займется правообладатель, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, участок площадью более пяти гектаров расположен между Тимирязевским парком и улицей Новая Ипатовка. Ожидаемый бюджетный эффект от реализации проекта составит порядка 525 миллионов рублей в год.
Планируется, что в развитие территории правообладатель вложит 11 миллиардов рублей. На ней появится жилой квартал со всей необходимой социальной инфраструктурой, включая физкультурно-оздоровительный комплекс и детского центра развития, торговые центры и кафе. В итоге город получит около 1,5 тысяч новых рабочих мест.
В настоящее время это место занято складами, парковками и автосервисом.
В результате строительства на территории бывшей промзоны появится около 67 тысяч квадратных метров жилья, в том числе свыше 6,7 тысячи квадратных метров по программе реновации. Под общественно-деловые и социальные объекты отведено еще порядка 50 тысяч квадратных метров, уточнил руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
Программа комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий реализуется в Москве с 2020 года.
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