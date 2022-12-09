Владимир Ефимов: на месте бывшей промзоны в Коптеве построят жилой квартал

Участок бывшей промзоны в районе Коптево в Москве реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Реализацией проекта займется правообладатель, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, участок площадью более пяти гектаров расположен между Тимирязевским парком и улицей Новая Ипатовка. Ожидаемый бюджетный эффект от реализации проекта составит порядка 525 миллионов рублей в год.

Планируется, что в развитие территории правообладатель вложит 11 миллиардов рублей. На ней появится жилой квартал со всей необходимой социальной инфраструктурой, включая физкультурно-оздоровительный комплекс и детского центра развития, торговые центры и кафе. В итоге город получит около 1,5 тысяч новых рабочих мест.

В настоящее время это место занято складами, парковками и автосервисом.

В результате строительства на территории бывшей промзоны появится около 67 тысяч квадратных метров жилья, в том числе свыше 6,7 тысячи квадратных метров по программе реновации. Под общественно-деловые и социальные объекты отведено еще порядка 50 тысяч квадратных метров, уточнил руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Программа комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий реализуется в Москве с 2020 года.

