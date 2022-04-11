Владимир Ефимов: Малый и средний бизнес арендовал у города более 80 помещений

В первом квартале 2022 года предприниматели арендовали у города на спецторгах 83 нежилых помещения, 56 из них расположены в надземной части зданий, 27 — в подвалах. Общая площадь арендованных помещений составила 4,6 тысячи квадратных метров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам специальных торгов для малого и среднего бизнеса и самозанятых за три месяца 2022 года предприниматели заключили с городом 83 договора аренды нежилой недвижимости общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров. Всего за время действия программы с 2017 года предприниматели этой категории арендовали у города на льготных условиях 1718 объектов общей площадью 91 тысяча квадратных метров», – отметил заместитель мэра.

Участвовать в специальных торгах по аренде недвижимости могут самозанятые граждане и компании, внесенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Для них начальная ставка на аренду подвальных помещений составляет одну тысячу рублей за один квадратный метр в год, а для надземной части зданий — пять тысяч рублей за квадратный метр.

Отмечается, что больше всего помещений арендовано на северо-западе Москвы (17), на юге (15) и на западе (14). В связи с тем, что объекты имеют свободное назначение, арендаторы могут использовать их по своему усмотрению. Их ограничивают только требования законодательства, градостроительных и технических регламентов.

«Благодаря специализированным торгам инвесторы могут рассчитывать не только на прозрачность всех сделок, но и стабильность из-за возможности арендовать городскую недвижимость в течение 10 лет», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Документы лотов и процедура городских торгов опубликованы на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города». Часть лотов доступна для просмотра онлайн в 3D-формате. Также с условиями продажи и участия в торгах по аренде и продаже городского имущества можно на сайте «Единой электронной торговой площадки».

