Владимир Ефимов: Малый бизнес стал активнее выкупать арендуемые у города помещения

Малый и средний бизнес выкупил у города по преимущественному праву 335 нежилых помещений с начала года, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе-сентябре 2021 года правом преимущественного выкупа арендованного у города имущества воспользовались 326 предпринимателей. Они приобрели 335 объектов нежилого фонда. За аналогичный период 2020 года такой возможностью воспользовались 214 представителей МСП, которые приватизировали 220 помещений», – сообщил он.

«Всего в текущем году предприниматели выкупили уже в полтора раза больше коммерческой недвижимости, чем в прошлом», – уточнил Ефимов.

Особым спросом у предпринимателей пользуются объекты в центре, на юге, севере и юго-западе столицы. Средняя площадь приватизированных нежилых помещений составила 164,2 кв. метра, а средняя цена «квадрата» – 90,7 тысячи рублей.

Важно отметить, что малый и средний бизнес может приобрести у города помещение сразу или в рассрочку на семь лет с ежемесячными или ежеквартальными выплатами.

«В 2021 году 98% предпринимателей выбрали оплату в рассрочку. Из 335 договоров купли-продажи недвижимости 327 заключены именно на таких условиях, а восемь договоров - с единовременной оплатой», - отметил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Для выкупа помещения представителям малого и среднего бизнеса необходимо обратиться в Департамент городского имущества за государственной услугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы». С 5 августа 2020 года она оказывается исключительно в электронном виде на портале mos.ru.

